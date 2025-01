VOLTA PARA CASA

Fila do Ferry-Boat em Bom Despacho chega a 4h de espera

'Filômetro', da ITS, apontou movimento intenso na noite desta quinta-feira (2)

Elaine Sanoli

Publicado em 2 de janeiro de 2025 às 21:12

Ferry-boat Dorival Caymmi Crédito: Divulgação

Quem deixou para voltar para Salvador nesta quinta-feira (2), fazendo uso do Sistema Ferry-Boat, precisou de uma paciência de Jó. Segundo estimativa da Internacional Travessias Salvador (ITS), a fila para embarcar no Terminal Bom Despacho, em Itaparica, chegava a registrar uma média de quatro horas de espera pelo serviço de transporte.

Por volta das 20h, no sentido contrário, o 'Filômetro' da ITS apontava pouca fila para Terminal de São Joaquim, com tempo de espera entre 1h e 1h30. Segundo o marcador, o movimento em Bom Despacho era considerado intenso na noite desta quinta.