Filho questiona sobre mandantes: 'Quem mandou matar Mãe Bernadete e por quê?

Jurandir Pacífico, filho de Mãe Bernadete, e Lucas Dantas, um dos advogados da família. Crédito: Millena Marques/CORREIO

Em coletiva no final da tarde desta segunda-feira (4), o gestor cultural Jurandir Pacífico, filho de Mãe Bernadete, afirmou que soube sobre as três prisões por meio de redes sociais, após a coletiva da Polícia Civil. No entanto, o que mais lhe interessa é saber quem é o mandante do crime: “Quem mandou matar Mãe Bernadete, e por quê? Tudo isso que aconteceu tem relação com a morte de Binho do Quilombo, meu irmão, que também foi assassinado. Se ele não tivesse sido morto em 2017, ela [Mãe Bernadete] estaria viva”, disse, salientando que acredita na correlação entre os assassinatos.

Questionados sobre possíveis mandantes do crime, Jurandir e Lucas Dantas, um dos advogados da família, não entraram em detalhes, pois as investigações do caso ocorrem em sigilo. O filho da líder quilombola apenas reforçou que os assassinatos foram crimes de mando. Sem citar nomes, Pacífico deixou claro que “pessoas poderosas” estão envolvidas em ambos os casos. “Poderosos estão por trás disso. Um empreendimento muito grande, poderoso. Acredito que terceirizaram o serviço da execução”, disse.

Para ele, culpado não é somente quem dispara os tiros e quem manda, mas também quem ajuda no processo de execução. “Tem uns 10 para serem presos. Culpado não é só aquele que aperta o gatilho. É quem indica a casa, quem dá informações sigilosas”.

Quem pensa que a notícia sobre as prisões tranquilizou o coração de Jurandir nesta segunda, se enganou. O filho de Mãe Bernadete não esquece o assassinato do irmão, executado em 19 de setembro de 2017. “O crime de minha mãe repercutiu muito, mas e o crime de Binho? Por que não é investigado? Por que ninguém foi preso? Quando a polícia quer, ela consegue, por que deram as costas para o crime dele? Enquanto o crime de Binho não for elucidado, a família corre risco”.