SALVADOR

Fit Brunch Experience realiza 4ª edição no Candyall Guetho Square com foco em bem-estar e cultura

Evento será realizado neste domingo (8)

Maysa Polcri

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 16:32

Fit Brunch Experience no Candyall Guetho Square Crédito: Divulgação

O Candyall Guetho Square, no bairro do Candeal, em Salvador, recebe neste domingo (8) a quarta edição do Fit Brunch Experience, evento que une atividades físicas, gastronomia saudável e experiências culturais. Pela primeira vez, o encontro abre a venda de ingressos ao público, em número limitado, marcando uma nova etapa do projeto.

Criado por Ana Paula Lima (APLIMA Produções), em parceria com Erik Leoni (Me Move Assessoria Fitness) e Bruno Setenta, o Fit Brunch surgiu com a proposta de integrar saúde e estilo de vida em uma programação que vai além do treino. As três edições anteriores, voltadas para convidados, ajudaram a consolidar o formato como referência em experiências premium ligadas ao bem-estar.

A escolha do Guetho Square, espaço conhecido por sua relevância cultural e pela relação com o lifestyle urbano, busca ampliar o diálogo entre movimento, música e gastronomia. “Queremos que mais pessoas possam vivenciar essa experiência completa, que une saúde, sofisticação e o prazer de viver bem”, afirma Ana Paula Lima.

A programação prevê aulão funcional, brunch saudável, degustação de bebidas, ativação de marcas parceiras e apresentações musicais, incluindo uma banda de timbaleiros e uma atração surpresa. O evento deve reunir cerca de 400 participantes, além de influenciadoras e personalidades convidadas.

Segundo Bruno Setenta, o local simboliza a energia que o evento busca transmitir. “O Guetho Square tem uma força cultural que dialoga com o público do Fit Brunch, que valoriza experiências exclusivas e inovadoras”, diz. Para Erik Leoni, o objetivo é oferecer uma vivência integrada. “Mais do que um treino, é um encontro de pessoas e marcas que compartilham valores ligados à qualidade de vida e alta performance”, destaca.