LITERATURA

Flica confirma Ane Kethleen, Camila Apresentação e Rafaela Ferreira na edição 2024

Com foco na representatividade, mesas literárias das escritoras dão voz às temáticas indígenas, raciais e de ativismo anti-gordofobia

Da Redação

Publicado em 4 de setembro de 2024 às 18:12

Ane Kethleen, Camila Apresentação e Rafaela Ferreira Crédito: Divulgação - Reprodução/Instagram - Ronald Cruz

Três escritoras já foram confirmadas na programação da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica) 2024. São elas Ane Kethleen, Camila Apresentação e Rafaela Ferreira, estarão compartilhando sobre suas vivências e as causas que representam. Elas participam de diferentes mesas literárias no Espaço Geração Flica, que também já confirmou a presença dos escritores brasileiros best-sellers Thalita Rebouças e Raphael Montes.

Realizada pela Fundação Hansen Bahia em parceria com a Prefeitura Municipal de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, a 12ª edição da Flica acontece de 17 a 20 de outubro. Reconhecida nacionalmente como um dos maiores eventos literários do país. O tema deste ano apresenta o tema “O Mundo da Literatura em Festa”.

Histórias do meu lugar

A artista, pesquisadora e escritora indígena Ane Kethleen participa da mesa "Histórias que me contaram", na qual irá abordar a educação enquanto ferramenta de resistência dos povos originários do Brasil. Para resgatar memórias e tecer um fio geracional com biografias dos seus antepassados, a autora lançou, em 2022, seu primeiro livro, "Tecendo histórias do meu lugar". Nascida em Cumuruxatiba, Prado, no litoral sul da Bahia, Ane Kethleen Pataxó mostra que a escrita é a verdadeira arma para a transformação do mundo.

“Na mesa, eu irei abordar as histórias que tenho comigo desde criança, que escutei principalmente do meu avô e que moldaram a minha visão de mundo e me inspiraram a escrever meu primeiro livro para preservar e compartilhar essa sabedoria ancestral”, pontua Ane Kethleen.

Leitores que nascem nas redes

A mesa "Meu livro favorito viralizou" recebe a jurista, escritora e comunicadora de literatura, história e arte do povo preto, Camila Apresentação, mais conhecida como Preta Letrada, seguida por mais de 234 mil pessoas, somando seus perfis no Instagram e Tiktok. É por meio das redes sociais que a soteropolitana aborda de maneira didática e acessível pautas raciais e propaga conhecimento voltado para a afrocentricidade e a jornada do autoconhecimento.

“Vamos aproveitar para conversar muito sobre a rede social e como ela tem o poder de transformar o interesse pela literatura de muitos jovens e adultos, da comunidade como um todo, porque de alguma forma ela é ferramenta de acesso, se a gente usar direitinho”, adianta Camila.

A imensidão das palavras

Entre as mesas literárias do evento, a carioca radicada em São Paulo, Rafaela Ferreira, se junta ao bate-papo "Entre romances e poesia". Atriz, apresentadora, autora, educadora, produtora e ativista, já interpretou personagens como a Nanci na novela "Poliana Moça" (SBT - 2022) e Juju de Malhação ID (Globo - 2009). Das telas para as letras, ela ingressou no universo da literatura em 2023 com seu primeiro lançamento: "Eu só cabia nas palavras", que traz assuntos de autodescoberta, primeiro amor, amizade, bullying, gordofobia e sexualidade.

“Eu pretendo falar sobre como foi o meu processo de escrita do livro ‘Eu só cabia nas palavras’, que é um romance onde Gio se descobre bissexual e também tem uma descoberta do próprio corpo, do amor-próprio e do amor romântico pela Lisa. Falo da gordofobia, que ainda é muito tabu na nossa sociedade", diz Rafaela. "Estou empolgada por poder estar num momento tão efervescente da cidade, uma festa tão bonita, com a presença de tantos autores que eu admiro, além dessa troca com os fãs que é sempre muito rica e especial”, completa.

Em Cachoeira cabe o mundo todo

Ao todo, 58 autores participam da 12ª Flica, entre nomes baianos, nacionais e internacionais numa programação intensa de quatro dias de debates, apresentações e intervenções artísticas, encontros literários, lançamentos de livros, sessões de espetáculos, contação de histórias, exibição de conteúdos audiovisuais e apresentações de filarmônicas.