SALVADOR

Foragido de presídio é encontrado morto no Comércio

Um homem identificado como Ricardo Cabral Souza foi encontrado morto, com marcas de tiro, no bairro do Comércio, na manhã desta segunda-feira (8). De acordo com a Polícia Civil, Ricardo fugiu da Colônia Penal Lafayete Coutinho, depois de ser beneficiado com uma “saidinha de fim de ano” e não ter retornado.