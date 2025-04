EMPREGO

Fórum discute inclusão de profissionais 50+ no mercado de trabalho

Evento será realizado até a próxima sexta-feira (11)

Gilberto Barbosa

Publicado em 10 de abril de 2025 às 21:59

Evento foi realizado no auditório da Fieb Crédito: Gilberto Barbosa/CORREIO

Com o objetivo de propor reflexões e soluções práticas para a inclusão de profissionais com mais de 50 anos no mercado de trabalho, o Fórum 50+: Longevidade Ativa, Produtiva e de Valor foi realizado nesta quinta-feira (10), no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb). O evento segue até a sexta (11), com a presença de especialistas nacionais e internacionais. >

Com o tema “O futuro é agora – e ele é 50+”, o fórum aborda temas como reinvenção de carreira, políticas públicas, diversidade etária nas empresas, inovação, saúde mental, empreendedorismo e planejamento financeiro voltado à maturidade. A programação também prevê momentos de networking e trocas de experiências. >

“O nosso objetivo é fazer com que as organizações e as pessoas acordem para esse tema e entendam que vamos envelhecer e que o Brasil não é mais um país de jovens. Ao mesmo tempo, fazer as empresas entenderem que a força do trabalho já envelheceu e que se a gente não rever a relação com o público 50+, teremos problemas mais graves de mão de obra, além de aspectos econômicos e sociais”, disse Fábio Rocha, diretor executivo da Damicos Consultoria, que organiza o evento. >

Os painéis abordam temas como “Cenários da Longevidade: desafios e oportunidades para o futuro”, “Inovação e Tecnologia na Longevidade”, “Planejamento de Carreira 50+”, “Empregabilidade 50+: lições globais” e “Empreendedorismo Social e Economia Prateada”. >

A programação da sexta conta com uma homenagem ao radialista Mário Kertesz. Entre as palestrantes previstas está a superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) Maria Rita Pontes. >