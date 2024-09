TURISMO

França é o país europeu que mais enviou turistas para Salvador em 2024

Nova rota Salvador-Paris deve injetar R$15 milhões semanalmente no estado, estima secretário

Gilberto Barbosa

Publicado em 13 de setembro de 2024 às 06:00

Turistas estrangeiros gastam, em média, R$15 mil por semana por aqui Crédito: Divulgação

Além de oferecer uma opção mais rápida para os baianos que desejam visitar a Europa, a nova rota Salvador-Paris deve incrementar o fluxo de turistas na capital após o início da operação dos voos, no dia 28 de outubro. Ao todo, três viagens do percurso serão feitas semanalmente, trazendo 972 novos turistas para a capital baiana.

Segundo dados da Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, a França é o país europeu que mais mandou turistas para a capital baiana em 2024. Entre os meses de janeiro e agosto, cerca de 23.621 franceses passaram pela cidade, representando 8,4% dos turistas que escolheram Salvador como destino para as férias.

Dados da Secretaria Estadual de Turismo (Setur) apontam que a França foi o sexto país com mais turistas circulando na Bahia nos primeiros quatro meses de 2024, com 2.156 franceses visitando as terras baianas. Em um recorte geral, o estado recebeu 45% dos cerca de 137,6 mil estrangeiros que visitaram o Nordeste no primeiro semestre, sendo o principal destino da região. O número representa um aumento de 56% em relação ao mesmo período de 2023.

Em termos de receita, dados da Setur apontam que o turismo movimentou cerca de R$4 bilhões de reais em 2023, um crescimento de 25% em relação a 2022. O setor teve participação de 5% no Produto Interno Bruto (PIB) do estado. “Cada turista internacional gasta em média R$15 mil por semana entre hospedagem e despesas no nosso estado. Essa linha oferece cerca de mil assentos por semana e isso deve gerar uma injeção de até R$15 milhões na economia do nosso estado”, estimou o secretário Maurício Bacelar.

O secretário também ressaltou a importância de conexões diretas no incentivo ao turismo local. Para isso, ele usou como exemplo a linha Salvador-Santiago, cuja operação foi iniciada no último mês de julho. “Em 2023, recebemos cerca de 18 mil chilenos no nosso estado. Com a chegada dessa nova rota, já recebemos 14 mil turistas nesse ano. Essa é uma possibilidade que esse voo nos oferece”, completou.