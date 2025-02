LUTO

Fredy Tanos: saiba quem era o empresário que morreu em queda de avião na Bahia

Mineiro, ele era dono de rede de laboratórios e deixa dois filhos

Divorciado e pai de dois filhos, ambos médicos, Fredy Tanos foi também presidente do Iporanga Social Clube, em Sete Lagoas, por dois mandatos, em 1995 e 2001, e atualmente ocupava o cargo de diretor do clube, segundo a Rádio Itatiaia. Seu corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itamaraju para perícia, e ainda não há informações sobre o sepultamento.>

O único sobrevivente do acidente foi Mário Gontijo, empresário e piloto da aeronave, que também é dono de laboratórios e ex-secretário de Saúde de Eunápolis. Após o acidente, Mário foi socorrido com ferimentos e levado de helicóptero ao Hospital Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro. Segundo a TV Bahia, ele está em estado estável e sem fraturas, sendo transferido para uma clínica particular em Eunápolis.>

Mário, que possui vasta experiência como piloto, conseguiu sair da aeronave antes da explosão, ao contrário de Fredy. Uma equipe do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes (Seripa) foi designada para investigar as causas do acidente e realizar as perícias necessárias.>