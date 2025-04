CONCURSO

Funceb abre inscrições para desfile de Filarmônicas no Dois de Julho; saiba como participar

Atrações selecionadas receberão cachê no valor de R$ 12 mil

Millena Marques

Publicado em 8 de abril de 2025 às 18:06

Banda filarmônica Crédito: Lucas Malkut/Lucas Rosário

A Fundação Cultural do Estado da Bahia, unidade vinculada à Secretaria de Cultura do Estado (Funceb/SecultBA), realizará um concurso para a seleção de bandas filarmônicas da Bahia para apresentação artístico-cultural durante o tradicional desfile do 2 de Julho. >

As inscrições são gratuitas e acontecem entre esta terça-feira (8) e o dia 7 de maio. Para participar, basta preencher o formulário online disponível no site da Funceb. Ao todo, serão selecionadas 10 bandas filarmônicas de toda a Bahia com até 41 integrantes cada, para integrarem o Desfile. O desfile das Filarmônicas será no turno da manhã, do Largo da Lapinha até o Terreiro de Jesus, no Pelourinho.>

A seleção será realizada por uma comissão com reconhecida atuação no segmento da música: um representante do poder público/Funceb; um representante da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) e um representante da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia (UFBA).>