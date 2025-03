INVESTIGAÇÃO

Funcionária de escola é afastada por suspeita de constranger aluna em Feira de Santana

Menina teria sido obrigada a limpar o chão da instituição

Uma funcionária terceirizada da Escola Municipal Horácio Silva Bastos, em Feira de Santana, foi afastada do trabalho após uma mãe denunciar que a filha de 6 anos foi constrangida dentro da instituição. Segundo o relato, a menina foi obrigada a limpar o chão da escola após derrubar uma garrafa de água. >

O episódio aconteceu no dia 6 de março (quinta-feira), mesmo dia em que a mãe prestou queixa na Delegacia Especial de Atendimendo à Mulher (Deam). Ela afirma, na denúncia, que a criança limpou o chão com um rodo após quebrar sua garrafa de água. A menina possui cardiopatia congênita, uma má formação do coração que pode provocar sequelas. >