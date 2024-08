MUSEU

Fundação Casa de Jorge Amado terá visitação gratuita às quartas-feiras

A partir desta semana, o Centro Histórico de Salvador ganha uma nova oportunidade de visitação gratuita. A Fundação Casa de Jorge Amado, localizada no Pelourinho, passa a oferecer acesso gratuito todas as quartas-feiras até o final de 2024, como parte do projeto “Uma Quarta de FreePelô”, lançado pelo Instituto CCR.