LUTO

Fundador do site Jacobina Notícias morre de parada cardíaca aos 47 anos

Robson Guedes estava internado em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município

Monique Lobo

Publicado em 20 de abril de 2025 às 14:18

Robson Guedes, fundador do site Jacobina Notícias Crédito: Divulgação

Robson Guedes, de 47 anos, fundador do site Jacobina Notícias, morreu na manhã deste domingo (20), vítima de uma parada cardíaca. Ele estava internado em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município que fica no centro-norte do estado.>

De acordo com Mycael Ribeiro, repórter do site, Robson estava internado e vinha passando por um processo de recuperação após complicações no fígado. "Teve uma recaída recentemente e eu não consigo te dizer o dia exato que ele foi internado, mas o caso dele agravou e evoluiu a óbito após uma parada cardíaca", completou.>

Em nota, publicada nesta domingo no perfil no site de notícias, a equipe destacou a dedicação de Robson ao jornalismo. "Foi um profissional exemplar, cuja dedicação ao jornalismo e compromisso com a verdade deixaram uma marca significativa na comunicação da nossa região". >

A Prefeitura de Jacobina publicou uma nota de pesar pela morte de Robson, que também foi agente de trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito (SMT). "Era um servidor dedicado, que exerceu com responsabilidade e compromisso a sua missão de contribuir para a segurança no trânsito da nossa cidade", acrescentou. O profissional também foi um dos fundadores da torcida Jegue de Ouro, ligada ao Esporte Clube Jacobina.>