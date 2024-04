MILIONÁRIO

Furto de cabos provoca prejuízo de mais de R$ 2 milhões à iluminação pública de Salvador

Entre os locais com maior incidência de vandalismo estão as principais bases de tráfego da cidade, como as avenidas ACM, Paralela, Vasco da Gama, Suburbana, Octávio Mangabeira, Bonocô e Rua Lucaia.

Prevenção

A Dsip tem investido em estudos e projetos capazes de promover maior nível de segurança para o parque luminoso da cidade. Uma das medidas é a instalação do cabeamento de forma aérea, dificultando o acesso aos cabos e reduzindo o risco de choque elétrico, assim como execução de obras para eletrodutos mais profundos e envelopados com concreto.

De acordo com o artigo 163 do Código Penal, cometer vandalismo é crime (destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia), com pena de detenção de um a seis meses, ou multa. O cidadão que flagrar ações do tipo pode entrar em contato com os principais canais da Prefeitura, como a plataforma Fala Salvador, acessada por aplicativo instalado em smartphones, portal na internet e telefone 156. A polícia também pode ser acionada pelo 190.