DISPUTA

Futuro da Basílica do Bonfim deve ser definido nesta quinta (13)

Após reunião na terça-feira (28), devoção e arquidiocese não entraram em acordo

Maysa Polcri

Publicado em 12 de junho de 2024 às 05:15

Basílica do Senhor do Bonfim Crédito: Nara Gentil/Correio

A última reunião entre integrantes da Arquidiocese de Salvador e a Devoção do Senhor do Bonfim terminou sem definições sobre o futuro da Basílica. A irmandade entrou na Justiça contra a intervenção da arquidiocese, que determinou a dissolução da mesa diretora do ano passado. Após o encontro do último dia 28 de maio, ainda faltam pontos a serem definidos e uma nova reunião foi marcada para esta quinta-feira, 13 de junho, no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

Será a terceira audiência de conciliação com a presença de Jorge Barreto, desembargador e relator do processo. A reunião de 28 de maio aconteceu a portas fechadas e teve a presença de representantes das partes, do cardeal Dom Sérgio da Rocha e de Cleonice de Souza e Lima, procuradora do Ministério Público da Bahia.

Eduardo Carrera, que representa a devoção e integrava a diretoria dissolvida, e Otoney Alcântara, advogado da arquidiocese, não detalharam quais pontos ainda travam a resolução do acordo. A expectativa, no entanto, é que até esta quinta, quando é celebrado o dia de Santo Antônio, o processo seja finalizado.

“Vamos ouvir as partes envolvidas, tanto o grupo que entrou com ação judicial, quanto os associados que hoje compõem a mesa. Até a próxima reunião, pretendemos que os pontos que ficaram para serem fechados e, se Deus quiser, na próxima audiência, no dia 13, dia de Santo Antônio, consigamos resolver o problema e dar segmento a vida da associação”, ressaltou Otoney Alcântara.

Eduardo Carrera também afirmou que o processo está cada vez mais próximo do fim. “Por enquanto não temos acordo, mas caminhamos para a luz, especialmente pela presença do cardeal Dom Sérgio, que participou ativamente da reunião. Estamos ajustando e chegamos perto de um acordo, que será levado para nossos pares”, explicou.

Relembre o caso

Em janeiro do ano passado, o padre Edson Menezes, da Basílica do Senhor do Bonfim, disse ser alvo de "perseguição" de parte da Devoção do Senhor Bom Jesus do Bonfim. Em maio, a disputa se tornou pública e houve reações de ambos os lados: manifestação em defesa do padre e agendamento de reunião extraordinária.

As primeiras brigas foram motivadas por desavenças durante os preparativos para a festa do Bonfim de 2023, com tentativas de interferências da Irmandade na programação, há 17 anos organizada pelo padre Edson.