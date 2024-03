REAJUSTE

Gás de cozinha sofre novo aumento de preço na Bahia

A partir desta sexta-feira (1º), o gás de cozinha ficou mais caro na Bahia. De acordo com a Acelen, houve aumento na Refinaria de Mataripe de 8% do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) para as distribuidoras.