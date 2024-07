POLÍTICA

Geraldo Jr. tem a maior rejeição entre pré-candidatos a prefeito de Salvador, aponta pesquisa

Prefeito Bruno Reis (União Brasil) possui a menor, com 17,9%

Vice-governador da Bahia e pré-candidato a prefeito de Salvador, Geraldo Júnior (MDB) tem a maior rejeição entre os pré-postulantes ao Executivo municipal, de acordo com o levantamento divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas, nesta terça-feira (16). Com 37,1%, o emedebista lidera a lista de rejeição. Por outro lado, o atual gestor soteropolitano Bruno Reis (União Brasil) possui a menor, com 17,9%.