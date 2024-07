POLÍTICA

Paraná Pesquisas: Desaprovação de Jerônimo cresce 10 pontos entre janeiro e julho e atinge 45,1%

A avaliação negativa do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), permanece em alta na capital baiana. Assim como outros institutos de sondagens de opinião, o Paraná Pesquisas também mostrou, nesta terça-feira (16), que a desaprovação do petista aumentou em Salvador. Entre janeiro e julho, cresceu 10 pontos.

No início do ano, 35,3% dos entrevistados disseram que reprovavam o governo petista. Agora, 45,1% que rejeitam a gestão de Jerônimo. Em janeiro, 59,1% aprovavam, e no novo levantamento são 50,4% (veja mais detalhes no gráfico). Na comparação com o mês anterior, a desaprovação do governador subiu de 43,1% para 45,1%, ao passo em que a aprovação caiu de 52,8% para 50,4%.