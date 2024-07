SEGURANÇA PÚBLICA

Gestão estadual tenta reposicionar projeto de bases comunitárias da PM

Superintendência de Prevenção à Violência promoveu o evento (Re)alinhando com as Bases nesta quinta-feira (4)

Wendel de Novais

Publicado em 4 de julho de 2024 às 15:21

Workshop discute mudanças para as bases comunitárias Crédito: Poliana Lima/Ascom SSP

O projeto de Bases Comunitárias da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) teve um processo de mudança de rota iniciado nesta quinta-feira (4), no workshop ‘(Re)alinhando com as Bases’. A iniciativa da Superintendência de Prevenção à Violência (SPREV) reuniu representações das forças de segurança do estado para falar sobre a história, a trajetória e o futuro das bases na Bahia. O evento, de acordo com quem o organiza, é um movimento para ‘fortalecer as ações de policiamento comunitário no estado’.

Coordenadora de programas, projetos e processos interinstitucionais da SPREV, a Major Alcilene Coutinho explica que o fortalecimento se trata, na verdade, de um reposicionamento do projeto para que esse se adeque ao programa Bahia Pela Paz, antigo Pacto Pela Vida, do qual as bases nasceram. Apesar de aprovado em maio deste ano, o Bahia Pela Paz foi alvo de críticas de especialistas de segurança pública.

“É uma mudança na perspectiva do programa do Estado por meio do Bahia Pela Paz. Antes, a centralidade estava com a Secretaria de Segurança Pública. Hoje, com o novo programa, quem está capitaneando esses esforços é a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Uma iniciativa importante porque, apesar disso, o programa não fica só em uma secretaria, permeia todas as secretarias de forma interdisciplinar”, diz a Major.

O programa Bahia Pela Paz entrou em vigor com o início do segundo semestre deste ano em comunidades de municípios baianos com as maiores taxas de violência. Estas comunidades estão nas cidades de Jequié, Teixeira de Freitas, Santo Antônio de Jesus, Salvador, Simões Filho, Ilhéus, Camaçari, Eunápolis, Dias D´Ávila, Barreiras, Valença, Porto Seguro, Feira de Santana, Lauro de Freitas, Juazeiro e Vitória da Conquista.