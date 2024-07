OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Homem é alvejado e morre dentro de estabelecimento no interior da Bahia

Um homem foi surpreendido com disparos de arma de fogo dentro de um estabelecimento comercial no município de Oliveira dos Brejinhos, no centro sul da Bahia. O caso foi registrado na manhã desta quinta-feira (25). A vítima morreu.

O local fica situado no povoado do Beira-Rio, na zona rural de Oliveira dos Brejinhos.

O vídeo da câmera de segurança do local, ao qual o CORREIO teve acesso, mostra os momentos antes do crime. Francisco estava no estabelecimento conversando com duas mulheres quando um homem entrando já atirando. Um segundo suspeito entra no local e dispara diversas vezes contra o homem, enquanto as duas mulheres fogem para uma sala interna.