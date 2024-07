SENHOR DO BONFIM

Homem é morto a tiros na Bahia; segunda vítima é baleada na perna

Polícia investiga autoria do caso

Da Redação

Publicado em 25 de julho de 2024 às 17:05

Polícia Civil Crédito: Ascom PC

Um homem foi morto a tiros na noite de quarta-feira (24), em Senhor do Bonfim, no centro norte do estado. Segundo a Polícia Militar, uma segunda vítima foi atingida na perna.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia Territorial (DT) de Senhor do Bonfim. Jesivan da Silva Conceição, foi atingido por disparos de tiros no bairro São Jorge. Policiais militares do 6º BPM foram acionados para verificar a denúncia e encontram as duas vítimas na Rua Engenheiro Silva Lima.

A segunda vítima, baleada na perna, foi socorrida pelo Samu e encaminhada para UPA local.

Segundo a Polícia Civil, testemunhas do fato afirmaram que a vítima foi alvejada por homens não identificados que estavam a bordo de um veículo de cor branca.