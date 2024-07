SIMÕES FILHO

Homem é encontrado morto com as mãos amarradas na Via Parafuso

A 22ª Delegacia Territorial (DT/Simões Filho) investiga o crime que é tratado como execução

Da Redação

Publicado em 26 de julho de 2024 às 09:43

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto com marcas de tiro e as mãos amarradas na cidade de Simões Filho, mais especificamente nas imediações da Via Parafuso, na Região Metropolitana de Salvador. O corpo foi localizado na quinta-feira (25).

Segundo informações da Polícia Civil, a 22ª Delegacia Territorial (DT/Simões Filho) investiga o crime que é tratado como execução. Policiais militares da 22ª Companhia Independente da PM foram acionados para averiguar a informação e já encontraram o homem sem vida.