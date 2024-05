Homem é atropelado por ônibus na Av. Vasco da Gama

Um homem foi atropelado por um ônibus na Avenida Vasco da Gama, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (23). Segundo a Secretaria de Mobilidade (Semob), o coletivo transitava na via, por volta das 8h, quando ocorreu o acidente, já nas proximidades do Dique do Tororó.