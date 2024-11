FAZENDA GRANDE III

Homem é condenado a 22 anos de prisão por morte de PM em Salvador

André Luiz foi vítima de uma emboscada em março de 2021, na Vila Vitória

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de novembro de 2024 às 18:34

Polícia Militar da Bahia Crédito: Rafael Martins/GOVBA

Um homem, identificado como Ailton Rezende Pereira foi sentenciado a 22 anos, 4 meses e 10 dias de prisão em regime fechado pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver do policial militar André Luiz de Jesus da Hora. O crime aconteceu em março de 2021, na Vila Vitória, bairro de Fazenda Grande III, em Salvador.

Ailton e Alexandre José de Almeida atuaram no crime ao lado de Fábio Alves da Silva, conhecido pelo seu vulgo 'Manicômio', liderança do tráfico de drogas na região. Fábio já está morto.

André Luiz foi vítima de uma emboscada ao entrar no Condomínio Minha Casa Minha Vida, conhecido como ‘Sítio Isabel, conforme apontam informações da denúncia oferecida pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA). "Ele estava levando um veículo para conserto do município de Ipirá para Salvador. O policial foi encontrado sem sinais vitais, com mãos e pés amarrados, no interior do porta-malas do carro, que foi abandonado na Vila Vitória, localidade conhecida como 'Rua da Embasa'", informa o órgão.

Além da materialidade, autoria e nexo causal do crime, o Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras de homicídio por meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. "Ailton ficou foragido de fevereiro de 2022 até 28 de março deste ano, quando foi preso pela Polícia Militar, a partir de reconhecimento facial do sistema de videomonitoramento da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Ele já possuia condenações anteriores por crimes praticados em Salvador", acrescenta o MP. Alexandre também estava foragido, mas foi preso no último dia 8 de novembro.