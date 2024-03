SALVADOR

Homem é morto a golpes de faca durante briga no Largo do Tanque

Um homem morreu durante uma briga na rotatória do Largo do Tanque. Segundo informações da Polícia Militar, o crime aconteceu na tarde de terça-feira (12). A vítima foi identificada como Diocleciano Dias Calmon, 40 anos.

De acordo com a PM, policiais 37ª CIPM foram acionados para averiguar informação de uma briga na região do Largo do Tanque. Ao chegarem, os militares já encontraram um homem ferido caído ao solo. Ele teria sido vítimas de golpes de faca.

Agentes do Samu estiveram no local prestando atendimento, posteriormente constaram o óbito. Os militares isolaram o local e acionaram o DPT para a remoção do corpo e realização da perícia. As circunstâncias do ocorrido serão apuradas pela Polícia Civil.