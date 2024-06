Homem é morto a tiros em Umburanas

Um homem foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (31) em Umburanas, no centro norte do estado. De acordo com informações de portais locais, Valmir Justino dos Santos, de 42 anos, era pré-candidato a vereador do município nas próximas eleições.