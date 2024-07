CRIME

Homem é morto a tiros em via pública de Feira de Santana

Corpo foi encontrado no Conjunto Feira 10

Um homem, identificado como Clécio dos Santos Batista, foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (9), em via pública no Conjunto Feira 10, em Feira de Santana. O corpo foi encontrado com várias perfurações de arma de fogo.