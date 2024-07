VIOLÊNCIA

Homem é morto a tiros no bairro de Castelo Branco

Um jovem identificado como Railan Silva de Jesus Costa, 20 anos, foi morto a tiros no bairro de Castelo Branco. De acordo com informações do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), o corpo da vítima foi localizado, na tarde desta quinta-feira (11), na Rua Caminho das Árvores, no Loteamento São Cristóvão II. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi encontrada em um matagal.