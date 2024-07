SALVADOR

Homem é morto a tiros no IAPI

Um homem foi morto a tiros, na noite do último domingo (14), no bairro do IAPI. O crime, segundo informações da Polícia Militar, aconteceu na Rua do Tio Jucá. A vítima foi não foi identificada. Policiais militares da 37ª Companhia Independente foram acionados para atender a ocorrência.