CRIME

Homem é morto na Ilha de Itaparica

Corpo foi localizado no Terminal Rodoviário de Bom Despacho

Um corpo de um homem ainda não identificado, vítima de disparos de arma de fogo, foi localizado no Terminal Rodoviário de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica. A informação foi confirmada pela Polícia Civil, que trata o caso como homicídio. A vítima foi encontrada na tarde de domingo (5).

De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado pela 19ª Delegacia Territorial de Itaparica. Guias de remoção e periciais foram expedidas e poderão juntamente com diligências auxiliar nas investigações. A corporação informou ainda que oitivas serão realizadas para auxiliar na identificação das circunstâncias, autoria e motivação do crime.