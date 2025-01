HOMICÍDIO

Homem é morto pelo ex-companheiro de sua namorada em Dias D'Ávila

O crime aconteceu na residência da namorada da vítima, localizada no bairro Concórdia

De acordo com a Polícia Civil, o principal suspeito do homicídio é o ex-companheiro da mulher. Informações preliminares indicam que o crime foi motivado pela não aceitação do término do relacionamento. A Delegacia Territorial de Dias D'Ávila já identificou o autor e conduz as investigações.>