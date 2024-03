CRIME

Homem é preso com moto roubada no Lobato

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso na manhã desta sexta-feira (29) no Lobato, em Salvador, com uma moto que tinha restrição de roubo.

Segundo a Polícia Militar, os militares foram acionados para verificar uma informação de que um veículo roubado estaria trafegando na região. Durante as buscas foi visualizada uma motocicleta com as mesmas características do veículo roubado.