REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR

Carreta de transporte de gás tomba e mata motociclista em Catu

Um acidente de trânsito envolvendo uma carreta e uma motocicleta deixou uma pessoa morta em Catu, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na tarde desta quarta-feira (27). A carreta, carregada com gás natural, caiu em cima do motociclista na BR-110.

O homem de prenome Genivaldo, morador do bairro Urbis, na parte alta da cidade e popularmente conhecido como ‘Grande do Radiador’ ficou preso embaixo da carreta.

Populares tentaram ajudar a retirá-lo, mas apenas após chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a vítima recebeu os primeiros socorros e foi levada para o Hospital Municipal de Catu (HMC). O motociclista, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu.

“A Defesa Civil está no local tomando todas as providências referente a segurança do local, a Polícia Militar, Coordenadoria Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) e a Polícia Federal colaboraram com a organização do trânsito no local. O trânsito ficou paralisado por horas, pois, segundo informações, a carreta corria risco de explosão”, relata o coordenador da Compdec, André Souza.