TRÁFICO

Homem é preso em Salvador com droga avaliada em R$ 20 mil

Um homem foi preso em flagrante com 500 gramas de skunk - droga conhecida como "supermaconha" - avaliados em R$ 20 mil, no bairro de Sussuarana, em Salvador. A apreensão aconteceu na manhã desta terça-feira (13).

Segundo a Polícia Civil, a droga estava dentro de um veículo, onde os policiais também apreenderam 35 frascos de loló, duas balanças, uma caderneta com anotações do tráfico e diversas embalagens utilizadas para acondicionar entorpecentes.

Na residência do suspeito também foram encontrados dez aparelhos celulares, cuja procedência o investigado não soube informar. O veículo em questão está registrado em nome da mãe do homem, que esteve na unidade policial atestando o envolvimento do filho com o tráfico de drogas.