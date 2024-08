CRIME

Homem é solto em audiência, mas vai a Fórum com carro roubado e acaba preso pela terceira vez

Um homem suspeito de roubar veículos em Salvador foi capturado logo após assinar um termo para manter sua liberdade provisória no Fórum Criminal de Sussuarana. Ele foi até o órgão do Tribunal de Justiça utilizando um carro roubado na manhã desta terça-feira (13).

Com informações da Polícia Rodoviária Federal, na saída do Fórum o homem foi abordado em uma das Avenidas do Centro Administrativo da Bahia (CAB). Ele estava acompanhado da mãe.

Com ele, o Batalhão Apolo da Polícia Militar recuperou um veículo modelo Creta, que foi roubado no dia 4 de abril deste ano no bairro da Liberdade, em Salvador. O automóvel estava com uma placa clonada.