Homem é preso por cometer mais de seis crimes em 24h na Bahia

Suspeito de 28 anos teria cometido estelionato, roubo de veículo, furto em um posto de combustíveis, entre outros delitos

Acusado de diversos crimes nos municípios de Jacobina e Senhor do Bonfim, um homem de 28 anos, natural de Teresina (PI), foi preso em flagrante na quarta-feira (1º), em Jacobina, após uma sequência de delitos cometidos no dia 31 de dezembro.

Por volta das 15h do dia 31 de dezembro, o acusado furtou uma Toyota Hilux de uma empresária que estava em um lava a jato, localizado em Senhor do Bonfim. Testemunhas relataram que ele levou o veículo alegando ser filho da vítima. Em seguida, dirigiu-se ao município de Filadélfia, onde abasteceu em um posto de combustíveis e fugiu sem pagar.

“Ele tentou enganar até a médica que o atendeu. Quando estava na delegacia, começou a se queixar de mal-estar, alegando não conseguir movimentar as pernas. Chamamos uma médica perita do Departamento de Polícia Técnica, que fez o atendimento inicial e solicitou o envio de uma unidade do Samu. Ao chegar à UPA, ele continuou tentando enganar as pessoas e, mesmo algemado, conseguiu cometer outros atos ilícitos”, relatou o delegado Paulo Victor Muniz.