VITÓRIA DA CONQUISTA

Homem é preso por tentar roubar e agredir mulher após encontro

Um homem foi preso em flagrante por tentativa de latrocínio contra uma mulher após um encontro do casal no bairro Jurema, em Vitória da Conquista, na quarta-feira (3). Segundo a Polícia Civil, ele tentou roubar pertences da vítima e a agrediu com golpes de arma branca.