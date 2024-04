CRIME

Suspeito morre e outro é preso em troca de tiros com a PM no IAPI

Munições, armas e 123 pinos de cocaína foram apreendidos com os suspeitos

Um suspeito morreu e outro foi preso durante uma troca de tiros com policiais da 37ª CIPM, na manhã desta sexta-feira (5), no bairro do IAPI. Também foram apreendidas armas e drogas.