Homem que agrediu companheira com copo de vidro é preso

O crime ocorreu no dia 29 de março, no bairro do Alto do Cabrito. O casal estava discutindo quando ele passou a ofender a companheira e a agrediu no pescoço com um copo de vidro. Ela foi socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE).