BAHIA

Suspeito de homicídio é preso em Jaguarari

Um homem investigado por homicídio, na cidade de Jaguarari, no interior da Bahia, foi preso preventivamente. A prisão ocorreu na quinta-feira (4), por investigadores da Delegacia Territorial (DT) do município. Ele foi localizado na Rua do Açude e está à disposição da Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, ele é suspeito de envolvimento na morte de Marilea dos Santos, 41 anos, no dia 19 de março, na travessa de Santa Rosa. Ele teria praticado o crime com outros comparsas, que já foram identificados e estão sendo procurados. Ainda segundo a Polícia, o crime tem ligação com o tráfico de drogas.