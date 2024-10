VIOLÊNCIA

Homem mata a tiros duas mulheres em Vitória da Conquista

Duas mulheres foram mortas a tiros em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, na noite de sábado (12). O suspeito também foi encontrado sem vida após o crime.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe da 78ª Companhia Independente (CIPM) foi acionada para verificar a ocorrência. Uma das vítimas foi localizada na Rua Santa Catarina, no Povoado Simão, e a outra na Rua Anápolis, no Bairro Patagônia. Ao chegarem aos locais, os policiais confirmaram os fatos, isolaram as áreas e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a remoção dos corpos e a realização da perícia.