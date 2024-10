APÓS FLAGRANTE

Suspeito de matar dono de bar no Saboeiro se apresenta em delegacia e é liberado

O suspeito de matar a tiros o dono de um bar no Saboeiro , em Salvador, se apresentou na Delegacia de Proteção a Pessoa (DHPP) e foi liberado após prestar depoimento. O homem chegou no local junto a um advogado. O crime aconteceu no último domingo (6) e o período de flagrante já havia terminado.

Homicídio aconteceu após briga de trânsito

Um homem de 45 anos foi morto a tiros no domingo (6), no Saboeiro, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, Yuri Oliveira Silva foi atingido depois de discutir com um homem que sacou uma arma no meio da briga e disparou contra ele.