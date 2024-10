SALVADOR

Homem morre durante troca de tiros com policiais em Mata Escura

Um homem morreu durante uma troca de tiros com policiais militares na Rua das Palmeiras, no bairro de Mata Escura. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (9) durante uma ação da Polícia Militar (PM), que resultou na apreensão de uma arma de fogo.

De acordo com a PM, equipes da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT/Rondesp Central) faziam rondas na região quando avistou um grupo armado que, ao perceber a presença dos policiais, iniciou os disparou. Houve revide e após o final do tiroteio, a guarnição encontrou um homem ferido no local. Ele foi socorrido até o Hospital Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos.