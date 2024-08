FRAUDE

Homem que aplicava golpes financeiros em idosos na Barra é preso

Um homem investigado por aplicar golpes financeiros em idosos foi preso na terça-feira (13) na Avenida Vasco da Gama, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, o suspeito praticava as fraudes enquanto exercia a função de motorista por aplicativo, durante cobrança do pagamento da corrida. Ele atuava nos bairros da Graça, Vitória, Canela, Garibaldi e Barra.

As investigações iniciaram no final de 2022 e o homem chegou a ser conduzido para a unidade policial em 2023, pelo crime de estelionato. "Na primeira vez, a Justiça havia negado a prisão. Dessa vez, conseguimos o pedido de captura", concluiu a titular da 14ª DT/Barra, delegada Mariana Ouais.

Relembre o caso

De acordo com a titular da 14ª DT/Barra, a delegada Mariana Ouais, as fraudes ocorriam no momento do pagamento da corrida, realizada por meio do aplicativo e somam aproximadamente R$ 50 mil.