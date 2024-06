Homem que invadiu a casa do vizinho em Patamares será indiciado por tentativa de homicídio

Relembre o caso

O caso foi registrado por volta das 22h30 dentro do residencial, na Rua Manoel Antônio Galvão. A briga teria começado porque crianças estavam jogando futebol em uma área proibida nas dependências do condomínio, na noite de quinta-feira (3).

Os dois homens, que ainda não tiveram os nomes revelados, estavam armados e trocaram tiros dentro condomínio. Um deles acabou atingido com uma bala no peito. Após a ocorrência, o baleado foi levado para a UPA do Marback e, depois, transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE).