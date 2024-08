FEMINICÍDIO

Homem que matou a ex-companheira por ciúmes é condenado a 19 anos e três meses de prisão

No dia do crime, Luana foi até a casa dele para pedir que ele parasse de persegui-la por ciúmes, o que resultou em uma discussão

A denúncia do Ministério Público aponta que, no dia 29 de junho de 2023, Lucas matou a tiros sua ex-companheira, com quem teve um relacionamento de 10 anos e dois filhos. No dia do crime, Luana foi até a casa do condenado para pedir que ele parasse de persegui-la por ciúmes, o que resultou em uma discussão.