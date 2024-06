PROCURADO

Homem que matou motorista desaparecido em Cassange tem prisão decretada

Com o deferimento da ordem judicial, diligências estão em curso para localizar o foragido. O suspeito era amigo de Elionaldo, de 34 anos, que desapareceu no dia 9 após sair para trabalhar. A vítima foi vista pela última vez em uma chácara, no bairro de Cassange, em Salvador e o corpo foi identificado pel família na última sexta-feira (14). Os laudos periciais do Departamento de Polícia Técnica (DPT) são aguardados para confirmação oficial da identificação da vítima.