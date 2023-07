Homem retirado de ambulância e executado era suspeito de morte de PM

Paulo Vitor Santos Soares foi retirado da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) assim que chegou para ser atendido, por volta das 21h. Segundo ambulantes que trabalham no entorno do hospital, ele era conhecido como Manga e fazia parte do Comando Vermelho (CV), facção que controla o tráfico no Complexo do Nordeste de Amaralina. "Ele era da Chapada do Rio Vermelho e o comentário é que o rapaz tinha alguma ligação com a morte do PM no Parque Bela Vista", diz o dono de uma barraca. "Uns falam que os policiais já estavam ontem mais cedo atrás de gente ligada na morte do soldado", complementou ambulante.