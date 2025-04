QUEBROU TUDO

Homem 'surta' e causa confusão em supermercado de Salvador; veja vídeo

Polícia precisou ser acionada

Um homem de 44 anos em aparente surto causou confusão ao destruir equipamentos e subir até a estrutura de ferro do telhado de um supermercado localizado na Avenida Vasco da Gama, em Salvador, na noite de sábado (12). >

Um vídeo mostra o homem sentado na estrutura e dizendo frases desconexas. Ele chega a xingar um outro homem, que retruca: "Desça aí, desça aí, rapaz. [Vou] chamar os pivetes para quebrar ele no pau. Você não tem coragem de descer. Vem dizer que sou pa* no c* na minha cara. Um maluco desse", reclama. >