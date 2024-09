MORADIA

Homens, crianças e analfabetos são maioria em domicílios improvisados na Bahia

Uma a cada cinco pessoas nessa situação tem até 14 anos

Maysa Polcri

Publicado em 6 de setembro de 2024 às 16:29

Moradia improvisada em Vitória da Conquista Crédito: Reprodução/TV Bahia

Dados divulgados pelo Censo 2022 revelam que a Bahia possui o segundo maior número de pessoas vivendo em moradias improvisadas do Brasil. São mais de 13 mil pessoas que transformam tendas, calçadas, viadutos e lojas em casa. Na maioria das vezes, de forma precária. A população baiana que reside nesses espaços é majoritariamente masculina e tem idade entre 30 a 59 anos. O número de crianças de até 14 anos preocupa: elas são 1 a cada 5 moradores nessa situação.

Se as mulheres correspondem a maioria (51,7%) dos moradores da Bahia, no recorte de domicílios improvisados, os homens superam a quantidade de mulheres. Eles representam 58,3% desse recorte, sendo 7.960, contra 5.694 moradoras. Os dados do IBGE revelam ainda que a taxa de analfabetismo entre essas pessoas é de 25,2% - o dobro do índice da população baiana em geral.

As informações sobre o perfil dos moradores de domicílios precários é um passo importante para a construção de políticas públicas voltadas a essa parcela da população. Na Bahia, 43,6% deles têm entre 30 e 59 anos. Para a geógrafa Ivone Batista, diretora de Geociências do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), não há como implementar ações efetivas sem conhecer a população.

“A informação geoespacial de qualidade é base para a compressão e análise de questões que impactam diretamente o desenvolvimento territorial. Quando falamos de dados censitários sobre domicílios, temos uma visão mais abrangente dos padrões de ocupação, vulnerabilidades e programa de ações”, pontua. Os dados integram o 14º lançamento do Censo 2022, divulgadona manhã de sexta-feira (6), no Rio de Janeiro.

No caso da Bahia, as informações reveladas pelo IBGE indicam a necessidade de fomentar a educação de quem vive em locais com condições inadequadas de moradia. “A taxa de analfabetismo entre essas pessoas é o dobro da registrada na Bahia, que já é, por si só, bem elevada. Isso revela que são moradores de alta vulnerabilidade socioeconômica e baixa escolaridade, que, muitas vezes, não têm outra alternativa a não ser buscar esses locais para viver”, completa Mariana Viveiros, supervisora de informações do IBGE.

A reportagem buscou a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Sedur), responsável pelas ações habitacionais no estado, mas a pasta não se posicionou, através da assessoria de imprensa, até esta publicação.

O tipo mais comum de domicílios improvisados no estado são tendas ou barracas de lona, plástico ou tecido. São nesses espaços onde vivem quatro a cada 10 moradores de residências inadequadas, ou seja, 5.468 pessoas. Em seguida, aparecem imóveis destinados a outros fins que não moradia (3.914).

Domicílios coletivos

Além das informações sobre domicílios improvisados, o Censo 2022 revela dados sobre pessoas que vivem em residências coletivas na Bahia. Tais como: penitenciárias, instituições de longa permanência para idosos, pensões, alojamentos e orfanatos. Ao total, são 24.791 pessoas em espaços como esses no estado.