BUERAREMA

Homens são executados após terem casas invadidas na Bahia

Segundo informações da Polícia Civil, o duplo homicídio ocorreu no bairro Sururu. Testemunhas informaram que os autores estavam em um carro e duas motocicletas e foram até as residências das vítimas.

João teve a casa arrombada, foi retirado do imóvel e morto em via pública. Já José foi morto na garagem de casa. A motivação do crime está sendo investigada pela 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Itabuna.